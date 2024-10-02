СБУ спіймала у Дніпрі подружжя агентів ФСБ: що вони накоїли (фото)

Ворожа спецслужба дистанційно завербувала чоловіка, коли той шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах.

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі двох агентів ФСБ Росії – 40-річного місцевого жителя та його дружину. Подружжя передавало ворогу локації ППО та скоювало підпали на "Укрзалізниці".

Про це повідомив пресцентр СБУ.

Контррозвідники затримали у Дніпрі подружжя агентів російської ФСБ. Фігуранти діяли в парі з чітким розподілом обов’язків під час виконання ворожих завдань.

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Так, жінка розвідувала місця базування підрозділів ППО, які прикривають місто від ракетно-дронових атак. Насамперед вона намагалася виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій.

Під час розвідувальних вилазок зловмисниця знімала на фото і відео військові об’єкти та позначала їхні координати на електронних мапах. Ці розвіддані жінка передавала своєму чоловікові, а він через месенджер пересилав інформацію до ФСБ.

Крім того, житель Дніпра займався підпалами. Задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес чоловік зафіксував на камеру свого телефону для звіту перед російським куратором.

Фігурант мав продовжити серію підпалів на стратегічно важливих об’єктах "Укрзалізниці". Таким чином ворог планував порушити транспортну логістику українських військ на східному та південному напрямках фронту.

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Контррозвідники СБУ задокументували злочинні дії подружжя і затримали зловмисників. Також були проведені комплексні заходи для убезпечення позицій Сил оборони України.

За даними слідства, подружжя почала співпрацю з ФСБ у червні 2024 року. Спочатку російська спецслужба дистанційно завербувала чоловіка, коли той шукав швидкого заробітку у телеграм-каналах. Потім дніпрянин залучив до злочинної діяльності свою 36-річну дружину.

Щоб виконати завдання-перевірку ворога, агенти розклеювали у Дніпрі провокаційні листівки, де пропонували "легкі" гроші.

Під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі агітки та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, а дії його дружини кваліфіковано як несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. Фігуранти перебувають під вартою. Чоловікові загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, а його спільниці – вісім років за ґратами.

СБУ затримала подружжя агентів ФСБ у Дніпрі / Фото: СБУ

До слова, СБУ затримала агента ФСБ у Черкасах, який розвідував пункти постійної дислокації та бойові позиції підрозділів ППО.

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