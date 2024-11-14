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СБУ спіймала зрадника, який 2014 року вивісив російський прапор над Луганською ОДА

СБУ спіймала зрадника, який 2014 року вивісив російський прапор над Луганською ОДА

Лі Вон Чоль (Герман Прокопів) / Фото: інтерв'ю Лі Вон Чоля для Юрія Бутусова

Служба безпеки України повідомила про підозру українському громадянину корейського походження Лі Вон Чолю, який у 2014 році брав участь у захопленні Луганської ОДА та заміні українського прапора на російський.

СБУ повідомила про підозру зраднику, який вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а зараз – потрапив у полон до ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на зрадника Лі Вон Чоля – українського громадянина корейського походження (також відомого під псевдонімом Герман Прокопів). 2014 року він брав участь у захопленні Луганської обласної держадміністрації, з якої зірвав український прапор і замість нього встановив російський триколор.

Потім фігурант воював у складі окупаційних угруповань РФ проти сил АТО, а після початку повномасштабної війни атакував бойові позиції Сил оборони на східному фронті.

У жовтні 2024 року в районі Спірного на Донеччині українські захисники вщент розгромили штурмову роту окупантів, до якої входив зрадник, а його як єдиного вцілілого взяли у полон.

За даними слідства, після захоплення Луганської ОДА зловмисник брав участь у масових заворушеннях, влаштовував проросійські мітинги та бійки, а також залякував місцевих патріотів. При цьому з 24 лютого 2022 року бойовик разом з російськими окупантами захоплював міста Рубіжне, Сіверськодонецьк та Лисичанськ на Луганщині, а також селище Спірне у Донецькій області.

Після затримання зрадник надав викривальні свідчення щодо захоплення Луганська у 2014 році та воєнних злочинів росіян під час повномасштабного вторгнення РФ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили Лі Вон Чолю про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом збройних формуваннях). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, військовий експерт Іван Ступак заявив, що під час проведення операції з ліквідації капітана 1-го рангу, керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів Чорноморського флоту РФ Валерія Транковського українська спецслужба показала себе не гірше "Моссаду" – ізраїльської зовнішньої розвідки, яка вважається однією з кращих у світі.

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