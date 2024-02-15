СБУ спіймала зрадника, який хотів передати РФ та Ірану таємні розробки у сфері кораблебудування

Серед основних компаній, які планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту країни-агресорки.

СБУ затримала інженера-конструктора стратегічного підприємства "Укроборонпрому" і запобігла передаванню розвідкам Росії та Ірану новітніх технологій у сфері військового кораблебудування.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У результаті багаторівневої спецоперації у Миколаєві спіймали "на гарячому" інженера-конструктора стратегічного підприємства "Укроборонпрому". Він приховано копіював та намагався "злити" іноземним спецслужбам технічну документацію щодо таємних розробок України.

За даними контррозвідки СБУ, зловмисник мав передати інформацію одразу двом "клієнтам". Один із них – росіянин-працівник одного з машинобудівних заводів РФ, який співпрацює зі спецслужбами держави.

Інший "клієнт" – громадянин Ірану, якого раніше засудили за шпигунство в Україні. Зараз він перебуває у близькосхідній країні та працює на розвідку Ірану під "прикриттям" посадовця місцевої компанії з виробництва високотехнологічної продукції.

За даними СБУ, громадяни Росії та Ірану діяли окремо один від одного. Зв'язок з українським інженером вони підтримували через анонімні чати у месенджері.

Які новітні розробки сподівалися отримати РФ та Іран

"За наявними даними, зарубіжні спецслужби сподівались отримати новітні розробки України для налагодження серійного виробництва власних комплектуючих для військових кораблів. Серед основних компаній, що планували використати українські технології, були російські заводи, які будують судна для військового флоту рф", – йдеться в заяві СБУ.

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Втім контррозвідники спецслужби спрацювали на випередження – своєчасно викрили і поетапно задокументували злочинні дії українського інженера-конструктора. Завдяки цьому вдалося зірвати спробу передавання за кордон стратегічно важливих розробок України.

У затриманого провели обшук і вилучили мобільний телефон, який зловмисник використовував для копіювання таємних документів та зв’язку з іноземними шпигунами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

До слова, раніше СБУ затримала інформатора російських спецслужб, який коригував ракетні атаки по критичній інфраструктурі Харкова. Затриманий – 58-річний місцевий житель, "ідеологічний прихильник рашизму".

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