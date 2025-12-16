СБУ створює «морську бавовну» нового рівня — експерт про ураження підводного човну РФ

«Морська бавовна» нового рівня від СБУ — це наступний етап демілітаризації росіян / © Вікіпедія

Успішна спецоперація Служби безпеки України з ураження субмарини ворога в Новоросійську свідчить, що підлеглі Малюка вийшли на новий рівень «морської бавовни». Це — наступний етап демілітаризації росіян.

Про це пише політолог Олексій Курпас.

Експерт наголошує, що історія морських дронів СБУ — це історія постійної модернізації й, завдяки цьому — постійних перемог над противником.

«Коли російське міноборони думає, що вже передбачило все, Служба знову модернізує дрони, у яких з’являються нові можливості. І слідує удар у місці, яке ще вчора росіяни вважали безпечним. Те, що підлеглі Малюка на крок попереду ворога, і є запорукою успіху. Важливо, що Служба завдає ударів по носіях крилатих ракет. Саме проти них була спрямована „Павутина“, а зараз — удар по підводному човну. Тобто йдеться про демілітаризацію ракетних спроможностей росіян», — вважає Курпас.

На думку політолога, удари СБУ по тіньовому флоту та ураження підводного човна — це важливий фактор у мирних переговорах, які зараз тривають за участі американської сторони.

«Малюк надає українській делегації вагомі аргументи. Росія переконує американців, що тотально перемагає. Але робити це, втрачаючи підводний човен за пів мільярда доларів, украй важко», — акцентує експерт.

«Підводний човен перебував у Новоросійську, а не в окупованому Криму, звідки було б зручніше бити „Калібрами“. Так сталося тому, що битву за води біля Криму морські дрони СБУ виграли раніше — і в кораблів, і в підводних човнів противника. Росіяни перевели значну частину флоту та підводних човнів у Новоросійськ, подалі від України. Тепер виявилося, що це місце також більше не є безпечною гаванню для ворога. Куди тепер ховати російський флот?» — запитує Курпас.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що підводні дрони СБУ Sub Sea Baby підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка».

Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і була виведена з ладу. На борту розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр». Вартість підводного човна — до 500 млн доларів.