СБУ та ДБР проводять масштабні обшуки на митницях в багатьох областях України: фото

Правоохоронці заявили, що викрили тіньові схеми, що спричинили державі до 10 мільярдів збитків на місяць.

Сьогодні, 10 лютого, СБУ та ДБР спільно проводять масштабну спецоперацію на митниці. Наразі проводять обшуки в центральному апараті та на восьми регіональних митницях.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"Наразі розпочалися обшуки у Центральному апараті Державної митної служби та Волинській, Львівській, Житомирській, Тернопільській, Чернівецькій, Одеській, Київській, Рівненській і Закарпатській регіональних митницях України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що заблокували близько 50 суб’єктів господарської діяльності, які допомагали митникам реалізовувати тіньові схеми.

"Співробітники правоохоронних органів працюють на окремих ділянках державного кордону України та у пунктах пропуску з метою припинення незаконної діяльності та ліквідації контрабандних схем", - зазначили у спецслужбі.

У ДБР поінформували, що викрито тіньові схеми, що спричинили державі до 10 мільярдів збитків на місяць.

"Впродовж останніх місяців проведена велика кропітка робота щодо виявлення тіньових схем на митниці. За попередніми оцінками, щомісячно оборудки на митниці вимивали з державного бюджету орієнтовно до десяти мільярдів гривень. Це – третина від того, що мала б збирати установа протягом місяця, тобто, кожна третя гривня з митних зборів йшла до кишень корупціонерів", - йдеться у повідомленні.

В СБУ і ДБР пообіцяли, що після завершення першочергових слідчих дій повідомлять детальнішу інформацію про виявлені корупційні схеми на митниці.

Нагадаємо, у середу, 1 лютого, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.

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