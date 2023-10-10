СБУ та НАБУ проводять обшуки у мера Мукачева, голови райради та дипломата – журналіст (фото)

На Закарпатті проводять обшуки у осіб, причетних до розкрадання коштів на продажі стадіону "Авангард".

НАБУ та СБУ у вівторок вранці, 10 жовтня, проводять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, очільника райради, дипломата та ще кількох осіб

Про це повідомив журналіст та депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

Він зазначив, що попередньо обшуку проводять через корупційну схему продажу стадіону "Авангард".

Обшуки у мера Мукачева Андрія Балоги/ Фото: Віталій Глагола

"За інформацією моїх джерел в НАБУ – сума збитків від продажу стадіону та майже 3 га землі – майже 100 000 000₴. Саме на цю суму занизили вартість обʼєкту", - розповів Глалога.

Обшуки також проводять у кількох посадовців та дипломата.

Обшуки НАБУ та САП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Обшуки НАБУ та САП на Закарпатті / Фото: Віталій Глагола

Обшуки НАБУ та САП на Закарпатті /Фото: Віталій Глагола

"НАБУ спільно із СБУ проводять обшуки в голови Мукачівської районної ради Михайла Ланя, почесного консула Словаччини в Ужгороді Олега Адамчука та його брата Ігоря, а також в ексдепутата Закарпатської обласної ради та власника готелю "Ужгород" Олексій Баранюка. За інформацією джерел в НАБУ – саме ці особи причетні до придбання Мукачівського стадіону "Авангард" за заниженою вартістю", - додав журналіст.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про негайне повернення електронних декларацій.

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