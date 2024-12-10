Замах на Черкащині: СБУ та Нацполіція врятували сім'ю волонтерів

Спланована атака передбачала закидання вибухівки до спальної кімнати, де перебували волонтери.

СБУ і Нацполіція затримали злочинну групу, яка планувала замах на сім’ю волонтерів з Черкащини. Інцидент стався завдяки вчасному втручанню служб.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Група зловмисників намагалася вбити волонтерку, керівницю благодійного фонду, та її чоловіка, демобілізованого бійця ЗСУ, використовуючи саморобні вибухові пристрої.

За даними слідства, замах був мотивований нібито боргом за ремонтні роботи, який злочинці вигадали, щоб виманити гроші з потерпілих. Спланована атака передбачала закидання вибухівки до спальної кімнати, де перебували волонтери.

Вибухівка

Операцію з розкриття і затримання злочинців здійснили співробітники СБУ в Черкаській області разом з Національною поліцією під керівництвом місцевої прокуратури. Під час обшуків були вилучені вибухові пристрої та інші докази, що підтверджують підготовку до злочину.

Двом основним фігурантам вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві, організованому групою осіб, і вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що у неділю, 8 грудня, близько 17:00 у Слобідському районі Харкова пролунав вибух біля територіального відділу поліції.