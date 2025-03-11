СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Миколаєві: затримано 19-річну поплічницю окупантів

За даними слідства, зловмисниця мала непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП) у звичайному пакеті біля адмінбудівлі.

Спецслужби України зірвали план росіян щодо теракту в Миколаєві, який мав відбутися 7 березня. Служба безпеки України та Національна поліція затримали 19-річну дівчину, яка діяла на замовлення ворога та готувала вибух поблизу обласного управління поліції.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, зловмисниця мала непомітно залишити саморобний вибуховий пристрій (СВП) у звичайному пакеті біля адмінбудівлі. Окупанти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із виконавицею, використавши її як "витратний матеріал".

Завдяки оперативній роботі СБУ та Нацполіції трагедії вдалося запобігти – дівчину затримали "на гарячому" відразу після прибуття на місце теракту на таксі.

Розслідування встановило, що підозрювана потрапила в поле зору російських кураторів через пошук швидкого заробітку в Telegram-каналах. Після того, як вона погодилася на співпрацю, їй надіслали детальні інструкції щодо виконання теракту.

СБУ та Нацполіція запобігли теракту в Миколаєві. / Фото: Служба безпеки України

За вказівкою кураторів дівчина отримала вибухівку з попередньо підготовленої схованки, під’єднала до неї мобільний телефон для дистанційної активації та замаскувала пристрій у побутовому пакеті.

Під час обшуків у затриманої виявили:

Вибухівку із запалювальною сумішшю;

Два мобільні телефони – один для підриву, інший для зв’язку з російськими кураторами.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу України (замах на вчинення теракту). Суд відправив її під варту без права внесення застави. Їй загрожує до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше СБУ затримала двох агентів російської воєнної розвідки, які планували знеструмити частину північних регіонів України. Вони працювали в Київській, Чернігівській та Сумській областях.