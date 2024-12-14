У Дніпрі затримали підозрюваного у вчиненні теракту у центрі міста

Співробітники СБУ та Національної поліції "по гарячих слідах" затримали підозрюваного, причетного до встановлення та підриву саморобного вибухового пристрою біля будівлі ТЦК та СП у Дніпрі.

Про це повідомила Служба Безпеки України.

"Під час проведення слідчих та розшукових заходів правоохоронці встановили, що до теракту причетний раніше судимий 37-річний мешканець області", – йдеться в повідомленні.

Затримання фігуранта / Фото: СБУ

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Наразі підозрюваний знаходиться у відділенні поліції. За місцем мешкання затриманого тривають обшуки, проводяться всі необхідні слідчі дії.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу та оголошення йому про підозру за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Нагадаємо, у Дніпрі, 14 грудня, пролунав вибух на перетині вулиць Степана Бандери та Лесі Українки. Внаслідок якого загинула людина, є поранені, серед них - двоє поліцейських.

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