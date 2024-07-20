СБУ та Нацполіція затримали мера, який займався рекетом на Одещині: деталі

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали злочинне угруповання, яке тероризувало мешканців Одещини. Банду очолював голова міськради одного з портових міст регіону Віталій Граждан. Чоловіку інкримінують напад на підприємницю.

Про це інформує СБУ.

Зазначається, зловмисники намагалися незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку, яка розташована на узбережжі Чорного моря. Для цього учасники угруповання силою змусили власницю рекреаційного об’єкта відмовитися від 50% корпоративних прав на нього.

"Після цього вони призначили на базу відпочинку «свого» директора, який почав шукати покупців на даний комплекс. Коли покупці знайшлися, учасники злочинного угруповання збиралися "віджати" у власниці решту 50% корпоративних прав", - йдеться в повідомленні.

Для реалізації оборудки мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців.

СБУ та Нацполіція затримали мера, який займався рекетом на Одещині

Мера спіймали на гарячому, коли той отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної групи.

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, розслідування справи щодо вбивства колишньої депутатки Ірини Фаріон триває. Досліджуються всі версії, зокрема та, що веде до Росії.

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