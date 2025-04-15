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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
1 хв

СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП

Очікуємо деталей.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП

СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП

СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Слідчі дії відбуваються у керівника справами — митрополита Антонія Паканича.

Про це повідомляють джерела NV.

За інформацією співрозмовників, будуть оголошені нові підозри.

Раніше на Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку біля Свято-Миколаївського храму в селі Верхні Станівці.

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Дата публікації
Кількість переглядів
289
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