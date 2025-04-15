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СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП
Очікуємо деталей.
СБУ та Нацполіція проводять обшуки у канцелярії Київської Митрополії УПЦ МП. Слідчі дії відбуваються у керівника справами — митрополита Антонія Паканича.
Про це повідомляють джерела NV.
За інформацією співрозмовників, будуть оголошені нові підозри.
Раніше на Буковині парафіяни УПЦ МП влаштували бійку біля Свято-Миколаївського храму в селі Верхні Станівці.