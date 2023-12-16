СБУ та ТЦК перевіряють ресторани Києва: що відомо про різдвяні рейди військових

СБУ та ТЦК навідалися до одного з елітних ресторанів Києва. Різдвяні рейди військових по торговельних центрах Львова та Одеси.

Кого шукали силовики та чи дійсно вручали повістки військкоми - в ексклюзиві TSN.UA.

У той час, як Верховна рада продовжує роботу над проєктом закону щодо мобілізації, працівники ТЦК посилюють свої рейди. Раніше військкоми вже навідувалися до спортзалів, баз відпочинку та навіть ходили по домівках. Але тепер розширили сферу роздачі повісток. На цей раз під прицілом опинились громадські місця таких міст, як Львів, Одеса та Київ.

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У місті Лева представники ТЦК завітали у торгово-розважальний центр "Форум". На відео видно, що вони спілкуються з кількома молодими людьми, однак паніки серед відвідувачів ТЦ не спостерігається.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Повістки на десерт! СБУ та ТЦК перевіряють ресторани Києва. Відео рейдів!

В Одесі ТЦК також здійснило облаву на торгово-розважальний центр, а ще на спортивний зал. Військовослужбовці розосередились по залу ТЦ для роздачі "різдвяних листів щастя". Але, на жаль, не від Санта-Клауса.

СБУ допомагають ТЦК в роздачі повісток

Сучасні тренди дісталися і до Києва. Спочатку військові завітали до столичних спортзалів. Щоправда їх туди не пустили, але чоловіків у качалках поменшало. Якщо не сказати більше. Таким результатом військкоми були явно не задоволені і почали здійснювати свої рейди не самі.

Пам’ятаєте, як на Закарпатті та у Запоріжжі представники ТЦК заручилися підтримкою поліції та комунальників. І ходили гуртом – так званими мобільними групами. Хто двері відкривав, хто повістки роздавав, а комусь потрібно було і за правопорядком слідкувати. Так от столичні військкоми "зробили" усіх. Вони завітали до ресторану "Веранда на Дніпрі", що у Києві, у супроводі СБУ.

Що відомо про рейди СБУ

Представники спецслужб поводилися чемно. Гості закладу спокійно надавали свої документи для перевірки, але не забували і про істинні наміри відвідування цього закладу.

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Згодом, спецслужби відреагували на відео зі своїми співробітниками. У пресслужбі СБУ зазначили, що виконують виключно свою роботу. "Співробітники СБУ спільно з підрозділами МВС та Міграційної служби проводять в столиці контрдиверсійні безпекові заходи. В рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, потенційно причетні до протиправноі діяльності".

ТЦК у ресторанах

Одночасно з цим представники ТЦК проводили перевірку військовозобовʼязаних громадян України. В той же час представниці прекрасної половини людства фіксували цей процес.

Своє слова сказав і радник Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він прокоментував видачу повісток у громадських місцях України.

Подоляк зазначив, що наразі готується програма, яка змінить мобілізацію. Будуть чітко визначені функції, які має брати на себе держава і як працювати з людьми. А от що думають самі українці з приводу таких рейдів? Як виявилось - хтось підтримує, а комусь це відверто не подобається.

Нагадаємо, працівники CБУ, МВС та ТЦК ввечері 15 грудня навідались до одного з найдорожчих ресторанів Києва – "Веранда на Дніпрі".

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