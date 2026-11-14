- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 148
- Час на прочитання
- 1 хв
СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ
На території об’єкта спалахнула пожежа, горять кілька резервуарів із нафтою.
Українські військові вдарили по одному з найбільших нафтотранспортних вузлів РФ — ЛВДС «Самара».
Про це повідомили в СБУ.
СБУ наголошує, що попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.
«Лінійно виробничо-диспетчерська станція „Самара“ розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Це важливий пункт російської нафтотранспортної системи — сюди трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів Росії», — йдеться у повідомленні.
Як поінформували у Генеральному штабі Збройних сил України, на території об’єкта спалахнула пожежа — горять декілька резервуарів з нафтою.
Також у Генштабі підтвердили результати удару по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області РФ, де базується російська військова авіація.
Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України завдали успішного удару по військовому аеродрому «Ханська» у Республіці Адигея (РФ).
Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна подвоїть удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на удари по мостах в українській столиці.