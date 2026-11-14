СБУ уразила один із ключових вузлів нафтової системи РФ

Сили оборони уразили нафтопереробну інфраструктуру Росії / © Associated Press

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Українські військові вдарили по одному з найбільших нафтотранспортних вузлів РФ — ЛВДС «Самара».

Про це повідомили в СБУ.

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СБУ наголошує, що попередньо підтверджено ураження резервуарів для зберігання нафти.

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«Лінійно виробничо-диспетчерська станція „Самара“ розташована поблизу селища Просвєт Самарської області РФ. Це важливий пункт російської нафтотранспортної системи — сюди трубопроводами надходить нафта з Татарстану, Західного Сибіру та інших регіонів Росії», — йдеться у повідомленні.

Як поінформували у Генеральному штабі Збройних сил України, на території об’єкта спалахнула пожежа — горять декілька резервуарів з нафтою.

Також у Генштабі підтвердили результати удару по аеродрому «Липецьк-2» в Липецькій області РФ, де базується російська військова авіація.

Нагадаємо, безпілотники Служби безпеки України завдали успішного удару по військовому аеродрому «Ханська» у Республіці Адигея (РФ).

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Раніше Володимир Зеленський попередив, що Україна подвоїть удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на удари по мостах в українській столиці.

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