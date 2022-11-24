СБУ в Херсоні затримала зрадника, який допоміг росіянам втекти від ЗСУ на катерах

Служба безпеки викрила ще одного пособника окупантів під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

СБУ затримала у Херсоні прихильника "руського міра", який допоміг ФСБ втекти на катерах на лівий берег Дніпра під час відступу.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією Служби безпеки, зрадником виявився власник місцевої станції прогулянкових катерів. До широкомасштабного вторгнення чоловік влаштовував морські екскурсії в районі Залізного порту, а після тимчасового захоплення регіону він "перереєстрував" власний бізнес на користь Росії і уклав відповідний "договір" з окупаційною адміністрацією.

Після початку контрнаступу ЗСУ на півдні зрадник погодився співпрацювати з ворогом і допоміг загарбникам втекти від українських захисників на південному напрямку.

Для цього він передав у розпорядження ворога 6 плавзасобів, кожен з яких розрахований на 30 пасажирських місць. Саме на цих катерах на лівий берег Дніпра тікали кадрові співробітники російської ФСБ і ще декілька підрозділів окупаційних угруповань РФ.

Цими ж катерами окупанти примусово вивозили місцевих жителів до тимчасово захоплених районів Херсонщини.

Після звільнення Херсона зловмисник намагався переховуватись в місті. Втім, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Тепер чоловік може провести за ґратами до 12 років.

Нагадаємо, раніше у Херсоні СБУ затримала представника так званої "виборчої комісії", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру та проведення там псевдореферендумів. Колаборант вибивав "голоси" для фейкового голосування. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проєкт.

Читайте також: