СБУ вдарила по складах та базах армії РФ — ефектні кадри

СБУ / © twitter/СБУ

Реклама

Спецпризначенці «Альфа» вдарили по позиціях армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Противник зазнав втрат.

Про це повідомляє СБУ.

Дата публікації 11:51, 02.11.25 Кількість переглядів 8 СБУ вдарила по складах та базах РФ

Як зазначається, уражені місця скупчення техніки та особового складу. Їх противник використовував для логістики та розподілу сил.

Реклама

«Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів „FP-2“ з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції», — йдеться у повідомленні.

У Службі наголошують: удари — не припиняться. Наші бійці докладатимуть усіх зусиль для позбавлення РФ можливостей продовжувати війну.

Нагадаємо, українські дрони вразили 5 підстанцій на території РФ на сукупну потужність 5066 мегавольт-ампер.

«Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших страт.обʼєктах, про що шириться мережею і оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ», — наголосив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.