Укрaїнa
417
1 хв

СБУ вдарила по складах та базах армії РФ — ефектні кадри

Бійці СБУ 2 листопада атакували позиції Росії на ТОТ України.

Катерина Сердюк
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Спецпризначенці «Альфа» вдарили по позиціях армії РФ на тимчасово окупованих територіях. Противник зазнав втрат.

Про це повідомляє СБУ.

Як зазначається, уражені місця скупчення техніки та особового складу. Їх противник використовував для логістики та розподілу сил.

«Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів „FP-2“ з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції», — йдеться у повідомленні.

У Службі наголошують: удари — не припиняться. Наші бійці докладатимуть усіх зусиль для позбавлення РФ можливостей продовжувати війну.

Нагадаємо, українські дрони вразили 5 підстанцій на території РФ на сукупну потужність 5066 мегавольт-ампер.

«Гарно попрацювали інші сили глибинного ураження по болотяних наливайках та інших страт.обʼєктах, про що шириться мережею і оприлюднить після дорозвідки Генштаб ЗСУ», — наголосив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

