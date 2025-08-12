У Татарстані вдруге за тиждень СБУ атакувала склад "Шахедів"

Шахед / © iStock

Центр спецоперацій «А» Служби безпеки України повторно завдав удару по логістичному хабу зберігання безпілотників типу «Шахед» у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Атака сталася через тиждень після першого ураження цього об’єкта, розташованого за 1300 км від України. Ворог зберігає на складі як готові до використання дрони, так і іноземне комплектування до них.

Місцеві жителі зафіксували на відео осередки займання в приміщеннях хабу, що підтверджує ефективність удару.

У СБУ наголосили, що ці спецоперації спрямовані на зменшення можливостей російських сил для ведення «шахедного» терору проти України. Операції з ураження військових об’єктів в тилу ворога триватимуть.

Нагадаємо, перший удар по цьому терміналу СБУ завдала 9 серпня 2025 року. Тоді було вражено важливий логістичний об’єкт, де зберігалися готові до застосування ударні безпілотники «Шахед» та іноземне комплектування, необхідне для їхнього виробництва та експлуатації.