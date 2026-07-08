СБУ вгатила по авіабазі “Джанкой”, уражені цілі по всьому Криму: нові деталі спецоперації

Атака дронів / © ТСН.ua

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Служба безпеки України повідомила про масштабну спецоперацію на тимчасово окупованих територіях. Під ударами опинилися авіабаза «Джанкой», військові склади, логістичний хаб і місця дислокації операторів безпілотних систем російської армії.

Про це йдеться на офіційній сторінці.

Підрозділи «Альфи» СБУ, які працюють у зоні middle strike ударів, минулого тижня провели комплексне відпрацювання по пріоритетних цілях противника на тимчасово окупованих територіях України.

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У спецслужбі наголосили, що операцію здійснили «на виконання поставлених президентом України завдань у межах системного зниження воєнного потенціалу РФ».

За даними СБУ, безпілотники вразили військову авіабазу «Джанкой», де були уражені ретранслятори для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон», а також склади зі зброєю і військовою технікою.

Крім того, під удари потрапила інфраструктура порту «Крим» у Керчі та склади боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у Новогригорівці та Червоному.

Окремою ціллю спецоперації став логістичний центр російських військ поблизу Покровська.

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Як повідомили в СБУ, «було знищено логістичний хаб із безпілотними літальними апаратами, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами», який забезпечував російські війська на цьому напрямку.

Також українські спецпризначенці успішно уразили пункти постійної дислокації пілотів безпілотних систем РФ у Комиш-Зорі та Кам’янці Запорізької області. Крім цього, були знищені військові склади окупантів у Гранітному та Стилі Донецької області.

Які наслідки ударів

У спецслужбі заявили, що проведені операції суттєво вплинули на можливості російської армії забезпечувати свої підрозділи на передовій.

«Ці спецоперації суттєво порушили елементи логістики російських військ, ускладнили постачання боєприпасів і пального на передові позиції», — зазначили в СБУ.

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Там також повідомили, що під час ударів було ліквідовано не лише військову техніку та склади, а й особовий склад противника.

«Під час ударів також були ліквідовані пілоти та керівний склад підрозділів безпілотних систем і НРК ворога», — повідомили у спецслужбі.

У СБУ наголосили, що такі операції є частиною системної роботи із послаблення воєнного потенціалу Росії та знищення ключових елементів військової інфраструктури окупаційних сил на тимчасово окупованих територіях України.

Атаки ЗСУ — останні новини

Нагадаємо, ЗСУ системно нищать військові об’єкти, енергетику та логістику окупантів у Криму. У ніч проти 7 липня українські бійці уразили вісім танкерів «тіньового флоту» та пором у Азовському морі. Також були атаковані підстанції, залізничні мости та позиції ППО. Це призвело до масових відключень електроенергії в Криму та на півдні.

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Також, 8 липня українські безпілотники атакували Нижньокамськ у Татарстані. Під удар потрапив нафтопереробний завод ТАНЕКО, де виникла потужна пожежа. Підприємство виробляє бензин, дизпаливо та інші нафтопродукти. Російська влада, як завжди, офіційно наслідки не коментує.

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