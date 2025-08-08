СБУ відповіла на чутки, що нібито затриманий співробітник НАБУ займався документуванням Міндіча

Обшуки в Руслана Магамедрасулова / © СБУ

Реклама

Служба безпеки України заявила, що останнім часом відбуваються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов був затриманий не за підозрою у пособництві державі-агресору, а через політичні мотиви.

У пресслужбі СБУ зазначили, що усі чутки, що затриманий займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів (ред. Тимура Міндіча) не відповідають дійсності.

«Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу», — йдеться в повідомленні.

Реклама

Також в Службі безпеки наголосили, що в цьому контексті «виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і „не помічають“ докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми рф, оприлюднені СБУ офіційно».

«Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування», — додали в пресслужбі.

Нагадаємо, “Українська правда” раніше повідомляла, посилаючись на співрозмовника в антикорупційних органах, що затриманий співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов був одним із тих, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".

У матеріалі видання йшлося, що у НАБУ та САП є детальний аналіз стосовно своїх співробітників, до яких навідалися СБУ та ДБР і “майже всі ці люди безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського“.

Реклама

Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.

21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ. В результаті слідчих дій затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро – це був саме Магамедрасулов.

За даними правоохоронців, він підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі. Зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько — підприємець Сентябр Магамедрасулов.

Також слідство встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісні контакти із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком.

Реклама