СБУ відповіла на чутки, що нібито затриманий співробітник НАБУ займався документуванням Міндіча
СБУ наголосила, що Магамедрасулова затримали за посібництво Росії.
Служба безпеки України заявила, що останнім часом відбуваються активні спроби поширити в суспільстві думку, ніби співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов був затриманий не за підозрою у пособництві державі-агресору, а через політичні мотиви.
У пресслужбі СБУ зазначили, що усі чутки, що затриманий займався документуванням одного з відомих українських бізнесменів (ред. Тимура Міндіча) не відповідають дійсності.
«Як встановило розслідування, фігурант мав контакти з представниками країни-агресора та виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до рф (республіка Дагестан). Вивчивши матеріали справи і ґрунтовну доказову базу, суд відправив Р. Магамедрасулова під варту до 16 вересня без права на заставу», — йдеться в повідомленні.
Також в Службі безпеки наголосили, що в цьому контексті «виглядають щонайменше дивними заяви окремих представників громадських організацій, які свідомо маніпулюють фактами, оцінюючи оприлюднені Службою матеріали. Зокрема, заявляють, що нібито фігурант справи торгував з Узбекистаном, а не Дагестаном і „не помічають“ докази, в тому числі автентичні записи аудіо розмов фігуранта та документи відповідної державної програми рф, оприлюднені СБУ офіційно».
«Вся доказова база, підтверджена відповідними експертизами, отримає належну оцінку в суді. Зважаючи на це, СБУ закликає ЗМІ не продукувати жодних теорій політичного забарвлення, які не мають під собою реального обґрунтування», — додали в пресслужбі.
Нагадаємо, “Українська правда” раніше повідомляла, посилаючись на співрозмовника в антикорупційних органах, що затриманий співробітник НАБУ Руслан Магамедрасулов був одним із тих, що займалися документуванням діяльності бізнесмена Тимура Міндіча, співвласника студії "Квартал-95".
У матеріалі видання йшлося, що у НАБУ та САП є детальний аналіз стосовно своїх співробітників, до яких навідалися СБУ та ДБР і “майже всі ці люди безпосередньо пов’язані з розслідуваннями, у яких фігурують топпосадовці з найближчого оточення Зеленського“.
Руслан Магамедрасулов – керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який у Дніпрі координує діяльність Бюро в прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях.
21 липня співробітники СБУ та Офісу генпрокурора провели щонайменше 70 обшуків, які стосуються 15 працівників НАБУ. В результаті слідчих дій затримали керівника одного з територіальних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро – це був саме Магамедрасулов.
За даними правоохоронців, він підтримував звʼязки з РФ та вів переговори із представниками сектору економіки Росії про продаж технічної коноплі. Зокрема, Руслан Магамедрасулов виступав в ролі посередника продажу до республіки Дагестан (РФ) партій технічної коноплі. Її незаконне вирощування, за даними правоохоронців, організував його батько — підприємець Сентябр Магамедрасулов.
Також слідство встановлено, що високопосадовець Бюро мав тісні контакти із народним депутатом від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком.