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СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря
Агент ФСБ, який шпигував за українською ППО в Одеській області, отримав 15 років в’язниці.
Служба безпеки України (СБУ) домоглася вироку у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна для агента ФСБ, який коригував російські повітряні атаки на Одещину. Зловмисник наводив дрони-камікадзе та ракети на припортову інфраструктуру регіону.
Про це повідомили у СБУ.
Крім того, він намагався виявити та передати куратору координати українських зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій, що захищають повітряний простір поблизу Чорного моря. Окупанти планували використати ці дані, щоб обходити українську ППО під час подальших ударів по Одещині.
СБУ затримала зрадника у травні 2024 року під час дорозвідки біля однієї з потенційних цілей. Слідство встановило, що агентом виявився керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків. Він фіксував локації «потрібних» об’єктів під виглядом робочих поїздок. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.
На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, експосадовця Міноборони та екскерівників оборонного підприємства підозрюють у розтраті 90 млн грн через постачання непридатних ракетних установок.