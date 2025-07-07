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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря

Агент ФСБ, який шпигував за українською ППО в Одеській області, отримав 15 років в’язниці.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря

СБУ відправила за ґрати агента ФСБ, який шпигував за ППО біля Чорного моря

Служба безпеки України (СБУ) домоглася вироку у 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна для агента ФСБ, який коригував російські повітряні атаки на Одещину. Зловмисник наводив дрони-камікадзе та ракети на припортову інфраструктуру регіону.

Про це повідомили у СБУ.

Крім того, він намагався виявити та передати куратору координати українських зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій, що захищають повітряний простір поблизу Чорного моря. Окупанти планували використати ці дані, щоб обходити українську ППО під час подальших ударів по Одещині.

СБУ затримала зрадника у травні 2024 року під час дорозвідки біля однієї з потенційних цілей. Слідство встановило, що агентом виявився керівник місцевої компанії з працевлаштування моряків. Він фіксував локації «потрібних» об’єктів під виглядом робочих поїздок. Під час обшуків у нього вилучили телефон із доказами співпраці з ворогом.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Розслідування проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, експосадовця Міноборони та екскерівників оборонного підприємства підозрюють у розтраті 90 млн грн через постачання непридатних ракетних установок.

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