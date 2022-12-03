СБУ виклала повний санкційний список осіб, пов’язаних з УПЦ МП: серед них Новинський і митрополит Павло

Санкції полягатимуть у блокуванні активів, обмеженні торговельних операцій, блокуванні на виведення капіталів за межі України тощо.

СБУ опублікувала повний список осіб, які потрапили під санкції РНБО: це 10 представників УПЦ МП або тісно пов’язаних з цією організацією.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зокрема, санкції накладено на українського екснардепа Вадима Новинського, який за сумісництвом є кліриком УПЦ. Під обмеження потрапив намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Петро Лебідь, відомий під прізвиськом "Паша мерседес".

Повний список осіб, на яких накладені санкції:

Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій); Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

"Більшість із них наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном", – зауважили в СБУ.

Там також уточнили, що фігуранти санкційного списку виступали з різними ініціативами, зокрема:

запропонували приєднати очолювані ними єпархії до РПЦ; погодились на співпрацю з окупаційною владою; просувають проросійські наративи; виправдовують військову агресію Росії в Україні.

Зазначається, що термін запроваджених санкцій – п’ять років. Обмеження полягатимуть у блокуванні активів, обмеженні торговельних операцій, блокуванні на виведення капіталів за межі України тощо. Також усі фігурантибудуть позбавлені держнагород України та інших форм відзначення.

"Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності", – додали в СБУ.

Нагадаємо, 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії, серед яких опинилася і УПЦ МП.

Цьому передувала низка обшуків у єпархіях УПЦ МП в різних куточках України. Так, СБУ провела обшуки на Вінниччині, Кіровоградщині, Закарпатті, в Чернівцях, Івано-Франківську, на Рівненщині, в Почаївській лаврі (Тернопільська область), Києво-Печерській лаврі. Правоохоронці знайшли там пропагандистські матеріали, проросійську літературу та чимало готівки.

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