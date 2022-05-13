СБУ викрила 13 іноземних журналістів: готували "замовні" матеріали для кремлівських пропагандистів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії, 24 лютого, Служба безпеки України викрила 13 іноземним журналістам, які працювали на замовлення країни-агресорки.

Зазначається, що ці представники іноземних засобів масової інформації готували матеріали для кремлівських пропагандистів, а також публікували дезінформацію з фронтів. Їм заборонено в’їзд до України терміном на три роки.

Про це повідомили в Службі безпеки.

Крім того, спецслужба:

нейтралізувала більше десятка ботоферм потужністю понад 100 тис. фейкових акаунтів;

викрила сотні інтернет-агентів, які діяли на користь окупантів;

заблокувала понад 5,5 тис. акаунтів та облікових записів.

Працівники СБУ також викрили розгалужену агентурноу мережі спецслужб РФ, якою керували з анексованого Криму. До її складу входили псевдожурналісти, а також "експерти", які отримували від російських кураторів гроші за свою роботу. Наразі "головний редактор, який координував діяльність групи, переховується на тимчасово окупованій території. Слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру.

Як повідомлялося, Національна спілка журналістів України виключила зі своїх лав за колабораціонізм журналістів з тимчасово окупованих територій Запорізької області. За зрадництво виключили трьох журналістів із Мелітополя: Олесю Грусньову, Дениса Дорофєєва і Дмитра Перевєрзєва. Вони почали співпрацювати з російськими окупантами.

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