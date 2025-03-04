СБУ викрила агентів РФ, що підпалювали техніку військову на Дніпропетровщині (фото)

Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до восьми років тюрми.

Служба безпеки України затримала злочинне угруповання, яке підпалювало військові автомобілі на замовлення російських спецслужб на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, фігуранти діяли за вказівкою російської ФСБ, а їхніми основними цілями був службовий транспорт Сил оборони.

За результатами комплексних заходів кіберфахівці та слідчі СБУ затримали поблизу Павлограда чотирьох учасників ворожого осередку. Як встановило розслідування, всі четверо є місцевими жителями віком від 19 до 25 років, які шукали швидкі заробітки на Телеграм-каналах.

На одному з таких інтернет-ресурсів їх завербував представник російської спецслужби і запропонував гроші в обмін на співпрацю. Далі фігуранти отримали від ФСБ інструкції щодо самостійного виготовлення запалювальних сумішей та перелік потенційних цілей.

Затримані агенти ФСБ

Ворога цікавили пікапи та мультівени Збройних сил України, які проходили техобслуговування у прифронтовому регіоні після виконання бойових завдань на передовій.

За наявною інформацією, зловмисники знищили два службових позашляховики Сил оборони і готувалися до виконання нових замовлень від загарбників.

Затримані агенти ФСБ

Співробітники СБУ затримали фігурантів за місцями проживання. Замість обіцяних коштів з РФ зловмисники отримали підозру від слідчих СБУ за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що СБУ попередила серію терактів у Київській, Львівській, Чернігівській та Вінницькій областях.

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