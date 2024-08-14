Агентурна мережа ФСБ збирала дані про українських посадовців: серед підозрюваних – ексохоронець Януковича та нацгвардієць

Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу ФСБ Росії, яка збирала конфіденційну інформацію про українські спецслужби, правоохоронні органи, високопосадовців і громадських діячів. Ця мережа складалася з двох колишніх охоронців експрезидента Віктора Януковича та чинного військовослужбовця Національної гвардії України.

Про це повідомили в СБУ.

Головним агентом мережі був Дмитро Іванцов, колишній керівник підрозділу УДО, який супроводжував Януковича під час його втечі до Росії. Він був завербований ФСБ ще до 2012 року, а після окупації Криму зрадив присягу, взяв громадянство РФ і перейшов на службу до Федеральної служби охорони. Іванцов залучив до агентурної діяльності колишнього віцекерівника охорони Януковича Романа Лапу, який зараз працює в Севастополі, та чинного військовослужбовця Нацгвардії, який використовував своїх знайомих для отримання інформації з відомчих систем. Отримані дані він планував передавати Іванцову через заздалегідь підготовлені канали зв'язку.

СБУ затримала учасника мережі в Києві та вилучила техніку, що підтверджує його співпрацю з ФСБ. Зловмиснику оголошено підозру в державній зраді і він наразі перебуває під вартою. Розслідування триває для притягнення до відповідальності всіх причетних до злочину.

Нагадаємо, в Одесі затримали фітнес-тренера, який за завданням ФСБ підпалював військові автомобілі в Києві, Дніпрі та Одесі. Метою підпалів були військові позашляховики, пікапи і мультивени.

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