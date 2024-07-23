СБУ викрила банду провокаторів на чолі з відомою медійною особою: що відомо

Служба безпеки України запобігла новим спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у різних регіонах України. Зокрема було нейтралізовано угруповання, яке намагалося зірвати мобілізацію та "зливало" дані українських військових.

.Про це повідомила СБУ.

Зазначається, що превентивні заходи здійснювалися у Київській, Одеській, Харківській та Закарпатській областях.

"Одним з організаторів злочинної групи був ексведучий популярних телепроєктів України, а наразі відомий блогер, який поширює прокремлівські наративи", – йдеться у повідомленні.

Відомо, що до інформаційно-підривної діяльності на користь країни-агресора організатор залучив щонайменше сімох спільників. Серед них – псевдоексперти, адміністратори інтернет-спільнот та фахівці з відеомонтажу. Для прикриття своєї підривної діяльності учасники угруповання видавали себе за журналістів за допомогою фейкових посвідчень незареєстрованих видань.

Злочинці видавали себе за журналістів за допомогою фейкових посвідчень

"За даними слідства, фігуранти закликали до збройного спротиву співробітникам ТЦК та правоохоронних органів, а також поширювали фейки про українських захисників. Для масового "розгону" провокативного контенту зловмисники створили власну мережу каналів та сторінок в Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці із загальною аудиторією понад 600 тисяч користувачів", – розповіли в СБУ.

На створених інтернет-ресурсах провокатори проводили стріми, публікували дописи та відео, в яких давали інструкції щодо силових методів ухилення від мобілізації. Крім того, фігуранти створили сайт, де "зливали" персональні дані українських військових, насамперед співробітників ТЦК та поліції. Свої дії провокатори координували через анонімний чат у месенджері.

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Наразі затримано двох організаторів угруповання – блогера та псевдоексперта. Їм повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Зараз вирішується питання щодо повідомлення про підозру всім іншим фігурантам.

За скоєні злочини провокаторам загрожує до 8 років ув'язнення.

Нагадаємо, Служба безпеки спільно з Нацполіцією затримали поплічницю РФ, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії та готувала диверсії проти ТЦК. Її наступним завданням біло підпалення місцевого ТЦК за допомогою “коктейлю Молотова”.

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