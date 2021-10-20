СБУ викрила банду, яка під виглядом "працівників Інтерполу" завозила в Україну "нелегалів" і фальшиві гроші

СБУ викрила банду, яка під виглядом "працівників Інтерполу" завозила в Україну "нелегалів" і фальшиві гроші

Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

Служби безпеки України викрила злочинне угруповання, яке причетне до налагодження каналу нелегальної міграції іноземців, а також до контрабанди та збуту фальшивих грошей.

Про це повідомляє прессцентр СБУ.

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Як вдалося встановити спецслужбі, організатором злочинної схеми є мешканець Одеси. Разом зі спільниками він контактував з учасниками міжнародних злочинних угруповань, які "постачали" їм нелегальних мігрантів та значні суми підроблених доларів США. Зловмисники використовували фальшиві посвідчення Інтерполу.

За попередньою інформацією, вони могли "організувати" будь-які суми фальшивої готівки. Зловмисники продавали її за 50% від вартості номіналу. Лише за час спостереження СБУ ділки продали валюти на десятки тисяч доларів США. Уся вона вилучена з обігу.

Щодо нелегальної міграції, то клієнтами ділків були переважно мешканці країн із підвищеним терористичним ризиком. Спільники видавали підроблені паспорти громадян країн ЄС та України.

"Послуги надавалися "під ключ": включаючи закордонний та внутрішні паспорти країн-членів ЄС, водійські посвідчення тощо. Одного з фігурантів угруповання задокументували на 8 епізодах злочинної діяльності щодо "нелегалів", - йдеться у повідомленні.

В ході обшуків за місцями проживання фігурантів провадження вилучили:

підроблені посвідчення працівників Інтерполу;

ноутбук, флеш носії, мобільні телефони;

банківські картки та готівку в іноземній валюті;

документи на запрошення іноземців;

набої до вогнепальної зброї та гранату РГД-5.

"Наразі фігурантів кримінального провадження затримано. Їм планується оголошення про підозру у вчинені злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями ККУ:

ч. 2 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збуту підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами);

ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України);

ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 1 ст. 369-2 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі)", - повідомили у правоохоронних органах.

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