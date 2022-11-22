СБУ викрила чергового зрадника у Херсоні: допомогав окупантам вибивати "голоси" на псевдореферендумі

Під час стабілізаційних заходів у Херсоні затримано представника так званої "виборчої комісії", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру та проведення там фейкових "референдумів".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Затриманий колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проект", — кажуть у СБУ.

Якщо ж місцеві відмовлялися голосувати, колаборант погрожував фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду.

"Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкового плебісциту", — розповідають в СБУ.

Наразі відомо, що затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю. За це його навіть призначили на "посаду" з грошовим "утриманням" за рахунок агресора.

Тепер слідчі Служби безпеки повідомили зрадникові про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Далі колаборант може провести до 10 років за ґратами.

Нагадаємо, раніше у Київській області СБУ затримала колишнього ватажка фейкової "ЛНР". Він був причетний до захоплення будівлі СБУ в Луганську та воював проти України.

Крім того, у декількох областях України СБУ нейтралізовала міжрегіональне злочинне угруповання, яке організувало нелегальне вивезення за кордон чоловіків призовного віку через територію РФ.

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