СБУ викрила чотирьох "блогерів", які виклали в соцмережах роботу ППО в Києві

Служба безпеки України викрила чотирьох мешканців Києва, які 2 січня незаконно зняли на відео нaслідки ракетно-дронової атаки РФ на столицю та опублікували ці записи в соцмережах.

За даними СБУ, відео, які зняли порушники під час масованого обстрілу, використали пропагандистські ресурси країни-агресора, зокрема телеграм-канал держзрадника Анатолія Шарія, а також спецслужби РФ. За їхньою допомогою ворог міг коригувати нові ракетні удари по Києву.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Блогерів" знайшли по гарячих слідах. Під час обшуків за їхніми місцями фактичного проживання було виявлено мобільні телефони, які вони використовували для фіксації та поширення забороненого контенту.

Наразі тривають комплексні перевірки, за результатами яких буде вирішуватися питання щодо притягнення винних до відповідальності.

"Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати та оприлюднювати відео- й фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років в'язниці", – наголосили в СБУ.

Нагадаємо, наприкінці грудня патрульна поліція затримала в Одесі підлітків, які "для жарту" знімали роботу протиповітряної оборони.

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