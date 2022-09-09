СБУ викрила диверсанта у Херсонській області, який підірвав частину боєкомплекту ЗСУ: відео

Зрадник працював на окупантів, за підрив боєприпасів ЗСУ росіяни пообіцяли йому 30 тисяч гривень.

Служба безпеки України на Херсонщині викрила проросійського агента, який підірвати частину боєприпасів ЗСУ на півдні.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"На Херсонщині нейтралізовано російського агента, який отримав завдання встановити місцезнаходження позицій ЗСУ та підірвав частину боєкомплекту. За вчинення диверсії окупанти обіцяли своєму поплічнику "винагороду" у сумі 30 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зрадником виявився рецидивіст, який неодноразово був засуджений за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема і вбивства.

"У поле зору агресора чоловік потрапив через свої проросійські погляди, які висловлював серед оточуючих, зокрема у кримінальних колах", - розповідають в СБУ.

Під час затримання у зловмисника виявили мобільний телефон з контактами встановленого співробітника спецслужб РФ.

Затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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