СБУ викрила двох настоятелів УПЦ МП, які поширювали прокремлівську пропаганду (фото)

Служба безпеки України затримала двох настоятелів храмів УПЦ МП, які поширювали антиукраїнські та антисемітські погляди серед вірян у Житомирській та Вінницькій областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки України викрила двох кліриків Української православної церкви Московського патріархату, які активно займалися антиукраїнською діяльністю. Один із підозрюваних очолює храм на Житомирщині, а інший — на Вінниччині.

Ці клірики не лише підтримували політику Кремля, а й пропагували її серед своїх парафіянин через соціальні мережі. Один із них публічно висловлював підтримку російським діячам, зокрема президенту Володимиру Путіну, а також принижував честь і гідність єврейського народу, що є серйозним порушенням законів України, зокрема щодо антисемітизму.

Інший клірик активно агітував до захоплення Києва та інших регіонів України, залишаючи коментарі під прокремлівськими дописами в месенджерах. Ці дії, окрім того, що порушують національну безпеку, також загрожують стабільності в країні, оскільки вони підривають моральні основи суспільства і провокують ворожнечу.

Підозрювані намагалися впливати на свідомість своїх прихожан, сприяючи ворожій пропаганді та розколу українського суспільства, що є недопустимим в умовах війни та зовнішньої агресії.

СБУ затримала зрадників

Під час обшуків у кліриків було вилучено мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

СБУ затримала зрадників

Обом фігурантам висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, порушення рівноправності громадян та виправдовування агресії Росії проти України. За скоєне їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває, і правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини злочину.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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