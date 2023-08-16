СБУ викрила двох посадовиць "Миколаївобленерго", які закликали вбивати українців та чекали на Путіна

СБУ затримала у Миколаєві двох посадовиць обленерго, які досі чекали на окупацію регіону і заперечували існування України. Фігурантками є очільниця одного з підрозділів АТ "Миколаївобленерго" та її заступниця.

Про це інформує пресслужба СБУ.

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Як встановили спецслужби, у розмовах зі своїми колегами та підлеглими вони заперечували існування України як держави та висловлювали свої сподівання на захоплення всієї території нашої держави.

Також посадовиці виправдовували ракетні удари по Одесі та закликали до масового вбивства українців, які чинять супротив російським окупантам. Крім того, жінки сподівалися на швидку окупацію Києва, Донбасу та Миколаївщини. Вони навіть робили власні прогнози щодо "термінів" захоплення українських територій, повідомили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом чиновницям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисницям загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

СБУ затримал "ждунів" РФ у Миколаєві / Фото: СБУ

Як повідомляли раніше, СБУ затримала "крота", який хотів мобілізуватися, аби здавати позиції ЗСУ.

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