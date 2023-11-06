СБУ викрила ексзаступника міністра оборони на розтраті майже 1 млрд грн: подробиці

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника міністра оборони України В’ячеслава Шаповалова, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Його підозрюють у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За матеріалами справи, 2022 року посадовець у змові зі своїми підлеглими здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн. Йдеться про скандал з зимовою формою для ЗСУ: вітровологозахисних курток та штанів, які не відповідали технічним умовам. Їх не було випробовувано у лабораторних умовах, як того вимагають правила, а лише поверхнево — за зовнішнім виглядом

В’ячеслав Шаповалов / Фото: Фото з відкритих джерел

Військові ЗСУ не могли використовувати вказану форму, оскільки вона була непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань).

За такими ж статтями повідомлено про підозру спільнику Шаповалова – колишньому виконувачу обов’язків директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони.

Нині обидва зловмисники знаходяться під вартою. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Скандал із закупівлями у Міноборони

Наприкінці 2022 року у Мережу потрапили документи, за якими чиновники Міноборони уклали угоду на 13,16 млрд грн на закупівлю харчів для ЗСУ у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва.

На тлі скандалу у відставки подали заступник міністра В'ячеслав Шаповалов та директор департаменту закупівель Богдан Хмельницький. 1 лютого СБУ вручила їм обом підозри.