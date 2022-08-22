СБУ викрила групу зрадників, які коригували ракетні удари по Запоріжжю: відео

СБУ викрила агентурну групу російської розвідки, яка коригувала ракетні удари по Запоріжжю.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"В результаті багатоетапної спецоперації у Запорізькій області нейтралізовано агентурну групу головного управління генерального штабу зс рф (більш відомого як ГРУ), яка збирала дані про дислокацію та переміщення Сил оборони України на півдні", - йдеться у повідомленні.

Організатором агентурної групи виявилася мешканка тимчасово окупованого Мелітополя, яка була завербована російською спецслужбою для проведення підривної діяльності.

За даними слідства, її чоловік входить до складу окупаційного угруповання РФ і бере безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів ЗСУ на південному фронті.

Для збору розвідданих жінка залучила свекра, який мешкав в обласному центрі. Він мав стежити за переміщенням українських військ і робити фото об’єктів.

Отриману від родича інформацію зрадниця передавала окупантам для планування і підготовки серії ракетно-артилерійських обстрілів по місту.

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