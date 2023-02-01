СБУ викрила масштабні схеми привласнення грошей "Укрнафти"

Йдеться про розтрату 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів.

Служба безпеки України викрила масштабні схеми привласнення 40 млрд грн ексменеджментом ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта". Зазначається, Встановлено, що махінації були поєднані з ухиленням від сплати податків і легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

У межах кримінальних проваджень документуються десять епізодів злочинної діяльності. Зокрема, йдеться про виведення великих партій нафтопродуктів на афілійовані компанії, ухилення ними від сплати податків, створення безнадійної заборгованості нафтопереробного і нафтовидобувного заводів. Такі дії, наголошують в СБУ, призвели до знецінення та зниження вартості їхніх активів.

Слідство встановило, що злочинна діяльність "здійснювали в інтересах фактичних власників і бенефіціарів компаній". Так, СБУ провело низку обшуків за місцем проживання фігурантів, а також за адресами ймовірного зберігання нафтопродуктів у різних регіонах України.

"За результатами слідчих дій топменеджменту ПАТ "Укртатнафта" оголошено про підозри у вчинені кримінальних правопорушень", - йдеться у повідомленні СБУ.

Зазначається, що торік у листопаді СБУ здійснила превентивні заходи, аби не допустити дестабілізації роботи найбільшого нафтопереробного заводу та нафтовидобувної компанії України, а також забезпечити їхнє передавання у державну власність.

"Це було зроблено після засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, після якого Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про забезпечення примусового відчуження у власність держави акцій, емітентом яких є ПАТ "Укрнафта" та ПАТ "Укртатнафта", - наголошують в СБУ.

Нагадаємо, 1 лютого 2023-го українські правоохоронці провели низку обшуків у багатьох українських посадовців та експосадовців. Очільник фракції "Слуги народу" Давид Арахамія ононсував "весняні посадки".

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