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СБУ викрила схему контрабанди цигарок до ЄС: вилучили товар на 70 мільйонів гривень

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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СБУ викрила схему контрабанди цигарок до ЄС: вилучили товар на 70 мільйонів гривень

СБУ викрила масштабну нелегальну схему збуту тютюну в ЄС / Фото: СБУ

Зловмисники щодня виготовляли до 1 мільйона цигарок під псевдомарками відомих брендів.

Працівники Служби безпеки України ліквідували масштабну схему підпільного виробництва і контрабанди тютюнових виробів до Євросоюзу. Загальна вартість вилученого товару - понад 70 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Злочинне угрупування в Миколаївській та Закарпатській областях нелегально виробляло оптові партії тютюнових виробів й видавало їх за іноземні бренди. Вони облаштували підпільні цехи на складах у сільській місцевості. Для нанесення фальшивих "торгових знаків" встановили ще й спеціальне поліграфічне обладнання. Зловмисники щодня виготовляли до 1 мільйона цигарок.

СБУ викрила масштабну нелегальну схему збуту тютюну в ЄС / ©
СБУ викрила масштабну нелегальну схему збуту тютюну в ЄС

"За даними слідства, сировину для виробництва цигарок закуповували у місцевих фермерів і для конспірації завозили її у мішках з-під комбікорму для тварин. Готову продукцію збували до різних регіонів України, а також планували контрабандою переправляти до Євросоюзу", - йдеться в повідомленні. 

СБУ викрила масштабну нелегальну схему збуту тютюну в ЄС / ©
СБУ викрила масштабну нелегальну схему збуту тютюну в ЄС

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за трьома статтями: 

  •  ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 28 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, вчинене групою осіб за попередньою змовою);
  • ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)).

Раніше ми повідомляли, що в Польщі затримали українця, який віз незвичну контрабанду. Він хотів за сотні тисяч злотих продати п'ятьох соколів, яких виловив і намагався перевезти за кордон. 

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Дата публікації
Перегляди
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