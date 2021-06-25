СБУ викрила мережу інтернет-ботів, які працювали на іноземні спецслужби: фото

Зловмисники закликали до зміни державного кордону та повалення конституційного ладу в Україні.

Співробітники Служби безпеки України провели спецоперацію в різних регіонах, затримавши пропагандистів, які поширювали через Інтернет заклики до зміни меж державного кордону та повалення конституційного ладу. Про це повідомили в п’ятницю, 25 червня, в пресслужбі СБУ.

У Києві контррозвідники СБУ викрили уродженця Донеччини, який публічно агітував до захоплення державної влади та вступу до лав незаконних збройних формувань так званих “ДНР” та “ЛНР”. Для цього він використовував власні акаунти у соціальних мережах. Судово-лінгвістична експертиза підтвердила, що розповсюджувані тексти містили заклики до насильницької зміни чинної влади в Україні.

У Маріуполі кіберфахівці СБУ заблокували діяльність місцевого жителя, який поширював через персональні сторінки заборонених соцмереж публікації щодо зміни меж державного кордону України. Також він закликав до ведення агресивної війни. У спецслужбі перевіряють інформацію щодо його співпраці із спецслужбами РФ через одну з громадських організацій.

У Сумській області повідомлено про підозру мешканцю міста Путивль, який поширював в Інтернеті матеріали із закликами до повалення конституційного ладу в Україні.

На Черкащині викрито інтернет-агітатора, який закликав до захоплення державної влади та фізичної розправи над високопосадовцями. Також встановлено мешканку регіону, яка агітувала до зміни меж кордону нашої країни.

У Закарпатській області заблоковано деструктивну активність в Інтернеті двох місцевих жителів, які поширювали у соціальних мережах заклики до відокремлення певних територій України, де компактно проживають національні меншини.

На Вінниччині за матеріалами СБУ засуджено зловмисника, якого було викрито на закликах до дій, спрямованих проти територіальної цілісності нашої держави.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

“Під час слідчих дій у пропагандистів виявлено комп’ютерну техніку, обладнання та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності. Наразі вісьмом зловмисникам повідомлено про підозри у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки, ще двох – засуджено до позбавлення волі”, - сказано у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, раніше в Дніпропетровській області СБУ зупинила діяльність групи, яка хотіла заснувати фейкові "народні ради" та "силові структури". Члени угруповання – прихильники "відновлення СРСР", які хотіли посягнути на конституційний лад України.

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