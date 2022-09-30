СБУ викрила на Хмельниччині агента ФСБ, якого відправив до України полковник з оточення Кремля: фото

СБУ викрила агента російських спецлужб, якого відправив до України полковник Росгвардії, який входить до найближчого оточення Кремля. Також спецслужба викрила його кураторів.

Служба безпеки викрила у Хмельницькій області "розконсервованого" агента ФСБ – громадянина Російської Федерації, який прибув до України у січні 2022 року.

Про це повідомили в СБУ.

Його легендою було нібито відвідування родичів в Україні, а справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

Агент приїхав до України за особистою вказівкою колишнього керівника загону спецпризначення Росгвардії "Вітязь" полковника Сергія Лисюка. Цей екскомандир російського спецназу входить до найближчого оточення Кремля.

В українській спецслужбі кажуть, що у разі наближення лінії фронту до Хмельниччини він обіцяв російському агенту "вивести" його на окуповану територію через "спецкоридор".

За даними слідства, шпигуном є колишній спецпризначинець внутрішніх військ РФ, який неодноразово брав участь у бойових діях, зокрема і на північному Кавказі. Там він перебував на агентурному зв’язку з ФСБ, але після виходу у відставку його перевели у "режим очікування", а "розконсервували", перевівши в Україну.

Оперативники Служби безпеки встановили, що діяльність шпигуна координував кадровий співробітник ФСБ, полковник Євгєній Пєтрушін з позивним "Гестапо".

У минулому він займався підготовкою спецпідрозділів, а також обіймав посади заступника начальника управління ФСБ по Дагестану і "першого заступника голови КДБ" самопроголошеного Придністров’я.

Координуючись з Пєтрушіним, агент розвідував місця дислокації й переміщення підрозділів ЗСУ та збирав інформацію щодо стану мобілізації та особливостей функціонування стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Для цього зловмисник здійснював приховане спостереження і намагався встановлювати необхідні йому зв’язки з місцевими жителями.

На проведення розвідувально-підривної діяльності він отримував гроші від своїх кураторів з Росії. Для комунікації між собою використовували закриті канали електронного зв’язку.

СБУ своєчасно встановила місцеперебування російського агента, задокументувала його дії та запобігли реалізації ворожих планів.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України.

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