СБУ викрила нові "схеми для ухилянтів": серед фігурантів - очільник ВЛК та мобілізований депутат

За гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу.

Служба безпеки України і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У різних регіонах України затримано всіх організаторів оборудок. Серед фігурантів – очільник ВЛК та мобілізований депутат.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, за гроші фігуранти пропонували ухилянтам втекти до Євросоюзу, використовуючи підроблені документи або в обхід пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила до 12 тисяч доларів.

Тернопільщина

На Тернопільщині заблоковано канал нелегальної міграції, який організував депутат місцевої сільради. Після початку повномасштабного вторгнення РФ його мобілізували до однієї з військових частин Сил оборони.

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"Під час військової служби він почав підробляти листи-обґрунтування на безперешкодне ввезення гуманітарних вантажів нібито для потреб українських захисників. На підставі підроблених листів потенційних призовників вносили до системи «Шлях». Згодом вони безперешкодно виїжджали за межі нашої держави", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

Одеська область

На Одещині затримано голову районної військово-лікарської комісії, який продавав фіктивні документи про непридатність до служби за станом здоров’я.

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Підшукувати клієнтів його допомагав посередник. Ним виявився лікар-травматолог з місцевої лікарні, якого співробітники СБУ затримали ще на початку цього року.

Прикарпаття

На Прикарпатті нейтралізовали злочинне угруповання, яке діяло на території Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Зловмисники переправляли ухилянтів до сусідньої країни вплав через річку Тиса або лісовими стежками в обхід пунктів пропуску. Для цього фігуранти заздалегідь готували відповідні «маршрути» та інструктували втікачів про їхні дії під час незаконного перетину держкордону.

СБУ викрила нові схеми для ухилянтів

Черкаська область

В області затримали засновника місцевого благодійного фонду, який торгував "посадами" у лавах організації для виїзду за межі України під виглядом волонтерів.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Харкові Служба безпеки затримала інженерів-проектувальників, які за гроші з Росії допомагали підключити Запорізьку АЕС до “Росатома”.

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