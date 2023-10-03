СБУ викрила одну із найбільших агентурних мереж РФ за весь час війни: фото колаборантів

Служба безпеки провела на Миколаївщині масштабну спецоперацію, у результаті якої нейтралізувала масштабну російську агентурну мережу. До її складу входило 13 місцевих жителів, які працювали на російську ФСБ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисники збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території південного регіону. Крім того, вони коригували повітряні атаки РФ по житловій та соціальній інфраструктурі обласного центру.

Саме за наведенням агентів російські окупанти вдарили із зенітно-ракетного комплексу С-300 по багатоповерховому будинку у Миколаєві восени 2022 року. Тоді внаслідок ворожого обстрілу загинуло 7 мирних жителів, зокрема дитина.

Встановлено, що координати українських об’єктів російські інформатори передавали до ФСБ через "зв’язкового". Ним виявився прокремлівський блогер Сергій Лебедєв (більш відомий під псевдонімом "Лохматий"). У червні цього року СБУ викрила його на розвідувально-підривній діяльності проти України і повідомила про підозру в державній зраді та у порушенні законів та звичаїв війни.

Під час розслідування злочинних дій "Лохматого" було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив на території Миколаївщини власну агентуру. До її складу увійшли 13 місцевих підписників його Телеграм-каналу. Саме через цей інтернет-ресурс фігурант вербував своїх агентів і потім отримував від них розвіддані.

У результаті оперативних дій співробітники СБУ встановили всіх учасників російської агентури "Лохматого" і затримали їх за різними місцями перебування.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили дев’ятьом затриманим про підозру за ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Наразі фігуранти перебувають під вартою. Ще чотирьох учасників ворожої агентури суд визнав винними у вчинених злочинах і призначив їм від 8 до 15 років тюрми. Самому Лебедєву додатково інкриміновано за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111.

Колаборанти на Миколаївщині (8 фото)

Російські агенти в Україні

На Хмельниччині російський агент намагався встановити в регіоні основні локації підрозділів ЗСУ, Держприкордонслужби та Національної поліції. Його ціллю також були транзитні ешелони з озброєнням та боєприпасами ЗСУ та маршрути руху бойової техніки українських захисників. Його засудили до 15 років в’язниці.

Крім того, ще один зловмисник шпигував за ЗСУ в Харкові та Чернівцях. Він передавав окупантам локації підрозділів ЗСУ, Служби безпеки та Державної прикордонної служби на Харківщині та Буковині, а також електронні координати ключових мостів та електропідстанцій в обох регіонах України. Його також засудили до 15 років позбавлення волі.

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