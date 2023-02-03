СБУ викрила посадовців Міноборони на розкраданні бюджетних грошей під час будівництва казарм для військових

Для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт, кажуть в СБУ.

СБУ ліквідувала масштабну схему привласнення державних грошей, виділених на розвиток військової інфраструктури Сил оборони. До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи.

Про це повідомили в СБУ.

Саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону.

За даними слідства, для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

Згідно з підписаними документами, підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах.

Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь.

Таким чином казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців, зазначають в СБУ.

"Ініційована Службою безпеки будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці, правоохоронці вилучили фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Наразі працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників розкрадання грошей, виділених на оборону нашої держави.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила ще дві масштабні схеми розкрадання державних коштів, виділених на харчування українських військових. Сума збитків, завданих Міністерству оборони, становить понад 120 мільйонів гривень.

Читайте також: