СБУ викрила пропагандиста РФ, який понад 20 років жив у Чорткові

Служба безпеки України викрила 57-річного чоловіка мешканця Чорткова Тернопільської області на виправдовуванні окупантів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Прихильникові окупантів повідомили про підозру у виправдовуванні збройної агресії Російської Федерації проти України та глорифікації агресорів слідчі.

Зазначається, що 57-річний уродженець Хабаровського краю понад 20 років разом із сім’єю мешкав у Чорткові. Втім, він жодним чином не виказував свою неприязні до України. Втім, 2019-го чоловік виїхав до РФ, а риторика його повідомлень у соціальних мережах різко змінилася.

Після повномасштабного військового вторгнення проросійський прихильник систематично поширював у Мережі матеріали російської пропаганди, які не тільки обґрунтовували правомірність збройного нападу Москви, а ще й звеличували воєнні злочини окупантів. Також він вихваляв керівництво бойовиків терористичної організації "ЛНР" та намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили пропагандисту про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років з можливою конфіскацією майна.

Як повідомлялося, в Одесі затримали вчителя-прихильника РФ, який хотів виховати проросійське покоління. Просто під час уроків він висловлював дітям антиукраїнські наративи кремлівської пропаганди.

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