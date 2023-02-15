СБУ викрила російських олігархів, які хотіли вивезти націоналізоване майно з України

Олігархи з РФ намагалися уникнути націоналізації своїх активів в Україні.

Служба безпеки України запобігла вивезенню з України майна російських олігархів Сергія Чемезова та Михайла Шелкова, які прагнули уникнути націоналізації їхніх активів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Майно росіян було на балансі їхніх колишніх підприємств в Україні.

Мова йде про Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат (Дніпропетровська область) та агрохолдинг "Інвест Агро", які за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд передав у власність України.

За даними слідства після рішення суду ексвласники намагалися незаконно "приховати":

понад 100 одиниць автомобільної та спеціалізованої техніки;

6 вагонів з агропродукцією;

понад 5,5 тис. контейнерів з ільменітовою рудою, яка необхідна для виготовлення титану;

майже 1,2 тис. тонн міндобрив та інших сільгосптоварів.

Загальна вартість продукції становить 150 млн грн.

"Для реалізації оборудки залучили афілійовані комерційні структури, які раніше здійснювали формальне управління обома українськими компаніями. У такий спосіб Чемезов та Шелков планували переправити за кордон значну частину націоналізованого Україною майна", - йдеться у повідомленні.

Тривають комплексні дії для визначення причетних осіб до схеми та притягнення їх до відповідальності.

Нагадаємо, ДБР на митниці викрило вантажівку, яка везла російські запчастини до України на продаж.

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