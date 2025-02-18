СБУ викрила сімох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто військових (фото)

СБУ та Нацполіція затримали семеро підпалювачів, що діяли за наказом РФ, підриваючи стабільність критичної інфраструктури.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали сімох осіб, які діяли в інтересах російських спецслужб, підпалюючи об’єкти критичної інфраструктури в Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ворог за допомогою Телеграм-каналів завербував місцевих жителів, які за гроші погоджувалися виконувати підпали. Основними цілями стали військові авто, адміністративні будівлі, об’єкти "Укрзалізниці" та мобільного зв’язку.

В Одеській області правоохоронці затримали п’ятьох виконавців із Білгород-Дністровського, серед яких був рецидивіст. Вони підпалили релейні шафи та трансформаторну підстанцію залізниці, а при спробі підпалу мобільних веж і будівель сільрад були затримані.

СБУ затримала підпалювачів

СБУ затримала підпалювачів

На Житомирщині затримано 18-річного студента, який спалив автомобіль ЗСУ, та 21-річного рецидивіста, що підпалив будівлю сільради.

У затриманих вилучили докази, а їм повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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