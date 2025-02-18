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СБУ викрила сімох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто військових (фото)

СБУ викрила сімох осіб, які на замовлення РФ підпалювали авто військових (фото)

СБУ затримала підпалювачів / Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція затримали семеро підпалювачів, що діяли за наказом РФ, підриваючи стабільність критичної інфраструктури.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали сімох осіб, які діяли в інтересах російських спецслужб, підпалюючи об’єкти критичної інфраструктури в Одеській та Житомирській областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Ворог за допомогою Телеграм-каналів завербував місцевих жителів, які за гроші погоджувалися виконувати підпали. Основними цілями стали військові авто, адміністративні будівлі, об’єкти "Укрзалізниці" та мобільного зв’язку.

В Одеській області правоохоронці затримали п’ятьох виконавців із Білгород-Дністровського, серед яких був рецидивіст. Вони підпалили релейні шафи та трансформаторну підстанцію залізниці, а при спробі підпалу мобільних веж і будівель сільрад були затримані.

СБУ затримала підпалювачів / ©
СБУ затримала підпалювачів
СБУ затримала підпалювачів / ©
СБУ затримала підпалювачів

На Житомирщині затримано 18-річного студента, який спалив автомобіль ЗСУ, та 21-річного рецидивіста, що підпалив будівлю сільради.

У затриманих вилучили докази, а їм повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, що передбачають до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, у Києві чоловік погодився за 6 тисяч доларів підпалити два автомобілі поліції. Щойно завдання було виконано, куратори зникли, вийшли з листування та залишили виконавця без грошей, але з перспективою провести майбутні 10 років за ґратами.

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