СБУ викрила шахрая, який видавав себе за офіцера та видурював гроші у сімей українських полонених

Йому загрожує до 8 років тюрми.

Служба безпеки ліквідувала шахрайську схему виманювання грошей у родичів українських військовополонених та зниклих безвісти.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник видавав себе за офіцера Служби безпеки і видурював гроші у сімей українських полонених.

"За 8-10 тис. американських доларів шахрай обіцяв "допомогти" людям, які розшукують своїх близьких. Сума залежала від емоційного стану "клієнтів" та їх платоспроможності", - мовиться у повідомленні.

Для переконливості чоловік повідомляв, що має знайомих в органах РФ, які вирішують питання щодо повернення додому українських військовополонених.

"Шахрай вимагав з потерпілих переказувати гроші на його власні банківські картки, які в подальшому були вилучені в ході обшуку. Після отримання коштів він припиняв спілкування зі своїми жертвами і більше не виходив з ними на зв’язок", - розповіли в СБУ.

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Зловмисник, зокрема, розміщуваву соцмережах неправдиві повідомлення про збір грошей на авто для українських захисників.

Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

СБУ викрила нову шахрайську схему

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки України і Національна поліція заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

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