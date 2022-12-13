СБУ викрила схему приватизації держмайна, до якої причетні посадовці з Федерації профспілок та КМДА

Служба безпеки України викрила схему незаконної приватизації державного майна, а саме санаторно-курортної сфери, на 25 млрд грн, до якої причетний заступник Голови Федерації профспілок і четверо колишніх високопосадовців Головного управління комунальної власності КМДА.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Вони займались незаконним "виведенням" з держвласності соціальних закладів для їх подальшого продажу і отримання тіньових прибутків. Серед привласненої нерухомості – українські санаторії, реабілітаційні центри і навчально-спортивні установи", - повідомили в СБУ.

Також зазначається, що вже 230 незаконно приватизованих установ передано до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн.

Як працювала схема

Посадовці з КМДА виписували документи, які передавали Федерації профспілок право власності на державні об‘єкти. Потім ці об‘єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми.

Наразі топчиновнику профспілок повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу України. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 124 млн грн.

Чотирьох посадовців з КМДА підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Херсоні затримали трьох місцевих мешканців, які збирали голоси за проведення псевдореферендуму.

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