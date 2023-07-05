СБУ викрила схему розкрадання на залізниці: могла зірвати постачання техніки на фронт

За інформацією СБУ, це могло зірвати постачання військової техніки на фронт.

На Харківщині викрили двох працівників "Укрзалізниці". Їх підозрюють у розкраданні нових залізничних рейок, що призначалися для пошкоджених колій у прифронтових районах області. Це могло зірвати постачання військової техніки на фронт.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ в Харківській області.

За даними слідства, до організації схеми причетні керівник одного зі структурних підрозділів регіональної філії держпідприємства та його заступник.

Слідство встановило, що протягом травня 2022 року вони використовували для ремонту пошкоджених унаслідок російських обстрілів залізничних колій старі рейки. Застарілі комплектувальні отримували через "списання" як металобрухт, який нібито використовували для виготовлення протитанкових "їжаків". Насправді ж жодних інженерних загороджень зловмисники не робили.

Нові рейки з державного резерву вони застосовували для виконання "індивідуальних" комерційних замовлень, які офіційно не оформлювали, а "розрахунок" отримували готівкою. Для приховування злочину зловмисники навіть видаляли маркування з нових комплектувальних, щоб унеможливити їх ідентифікацію.

Для реалізації оборудки організатори вносили недостовірні відомості до звітної та фінансово-господарської документації. Таким чином посадовці отримали від комерсантів 1,2 млн грн.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів обом фігурантам повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років в'язниці.

Посадовці з Харківської філії "Укрзалізниці" розкрадали нові залізничні рейки для колій у прифронтових районах

Як повідомлялося, працівники Офісу генерального прокурора, ДБР та СБУ повідомили про підозру керівниці суду одного з районів Черкаської області, яка виправдовувала збройну агресію Росії проти України. Суддя після повномасштабного вторгнення РФ під час особистих бесід із колегами та друзями неодноразово виправдовувала тимчасову окупацію частини території України.

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