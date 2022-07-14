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СБУ викрила схему, завдяки якій топменеджери Держпродспоживслужби намагалися присвоїти понад 650 млн гривень

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СБУ викрила схему, завдяки якій топменеджери Держпродспоживслужби намагалися присвоїти понад 650 млн гривень

Фото: Служба безпеки України

Українські правоохоронці викрили масштабну схему створення “підприємства”, через яке планувалося присвоїти понад 650 млн гривень держбюджету. Підозру отримали майже всі топ-керівники Держпродспоживслужби.

СБУ викрила масштабну злочинну схему, завдяки якій топ-менеджери Держпродспоживслужби намагалися присвоїти понад 650 млн гривень. Підозрювані планували створити фейкове підприємство, через яке б і виводили державні кошти.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, під підозрою у створенні незаконної схеми опинилися в.о. голови Держпродспоживслужби, заступник голови установи, директор фінансового департаменту, керівник сектору державних закупівель, а також в.о. директора одного з державних підприємств та керівник приватної компанії.

“Вищезазначені посадовці хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах. Через цю структуру чиновники планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 млн гривень. Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Запустити в роботу “підприємство” високопосадовці планували після того, як отримають для старту 2,5 млн гривень. Для цього вони оголосили тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок - на це з держбюджету ппішло 2,6 млн гривень.

“Як результат, двом високопосадовцям категорії “А” Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (“Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”) та ч. 2 ст. 366 (“Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки”). Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину”, - наголосили в Службі безпеки України.

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