СБУ викрила спільників російських спецслужб, які здійснювали підпали держустанов (фото)

На Київщині та в Сумах СБУ та Нацполіція затримали двох місцевих жителів, які виконували завдання російських спецслужб.

Служба безпеки України та Національна поліція затримали двох осіб, які виконували завдання російських спецслужб на території України. Один з підозрюваних діяв на Київщині, інший — у Сумах.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Основною метою їхніх дій були підпали об'єктів, пов'язаних з державними структурами та українськими військовими. Для цього вони отримували вказівки від росіян і шукали способи заробити через різноманітні канали, зокрема Телеграм. Однак замість обіцяних грошей вони опинились у руках правоохоронців.

На Києвщині затримано молодого хлопця з Кагарлицького району, який підпалив будівлю місцевої влади. Він розбив вікно і залив приміщення горючою сумішшю, а потім зняв відео і надіслав його своїм російським керівникам. Йому планували дати нове завдання — спалити приміщення Укрпошти в іншому селі, але його затримали до того, як він встиг виконати цей наказ.

У Сумах затримали чоловіка, який підпалив два кабінети в місцевих територіальних центрах комплектування та три автомобілі, що належали українським військовим.

СБУ затримала агентів РФ / Фото: Служба безпеки України

Обом підозрюваним висунуто звинувачення у скоєнні злочинів, що загрожують їм до 10 років тюремного ув'язнення. Спільні заходи були проведені СБУ та Національною поліцією, а також за участі прокуратур Сумської та Київської областей.

Нагадаємо, в Одесі знешкодили агентурну групу ФСБ, що планувала серію терактів

Читайте також: