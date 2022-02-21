СБУ викрила священника, який підтримував "руську весну" і псевдореферендум 2014 року на Луганщині

СБУ викрила священника, який підтримував "руську весну" і псевдореферендум 2014 року на Луганщині

Колишній настоятель храму УПЦ (МП) у місті Привілля на Луганщині агітував своїх парафіян підтримувати проросійських бойовиків. Зараз він переховується в окупованому Криму.

СБУ викрила організаторку фейкового псевдореферендуму на Луганщині 2014 року та священника, що підтримував "руську весну".

Про це інформує управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Правоохоронцям стало відомо, що колишній настоятель храму УПЦ (МП) у місті Привілля на Луганщині агітував своїх парафіян підтримувати проросійських бойовиків та розпалював міжконфесійну та міжнаціональну ворожнечу.

Зокрема, виступаючи на антиукраїнських мітингах у Сєвєродонецьку, священнослужитель схвалював окупацію Криму та агітував за проведення незаконного "референдуму" щодо від’єднання Донецької та Луганської областей від України.

Від українського правосуддя чоловік втік до окупованого Криму. Йому заочно повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст.161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) ККУ. Вирішується питання щодо оголошення священника у розшук.

Також у посяганні на територіальну цілісність України звинувачується ексдепутатка Золотівської міської ради Луганської області. У травні 2014 року жінка, як "секретар виборчої комісії" організувала та провела фейковий "референдум" у Золотому. Зараз зловмисниця перебуває на підконтрольній українській владі території. Їй вручили підозру за статтею "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

Раніше СБУ затримала російську розвідницю, яка готувала вибухи на Луганщині.

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