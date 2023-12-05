СБУ викрила три нові схеми для ухилянтів: затримано керівника районного військкомату

Він переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.
Служба безпеки України викрила три нові схеми ухилянтів. Серед затриманих – керівник районного військкомату.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, вдалося затримати в різних регіонах організаторів нелегальних трафіків. Вони за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.
Вартість таких "послуг" оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та "об’єму гаманця" у клієнта.
Львівщина
На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.
"Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.
Одеса
"Схему" в Одесі організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.
Дніпро
У місті викрили трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.
"За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.
Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували ще одного російського окупанта, який катував мирних мешканців під час захоплення Харківщини.
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