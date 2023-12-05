Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

СБУ викрила три нові схеми для ухилянтів: затримано керівника районного військкомату

Дата публікації
Перегляди
157
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ викрила три нові схеми для ухилянтів: затримано керівника районного військкомату

СБУ викрила нові схеми ухилянтів

Він переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

Служба безпеки України викрила три нові схеми ухилянтів. Серед затриманих – керівник районного військкомату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, вдалося затримати в різних регіонах організаторів нелегальних трафіків. Вони за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.

Вартість таких "послуг" оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та "об’єму гаманця" у клієнта.

Львівщина

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів / ©
СБУ викрила нові схеми ухилянтів

"Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.

Одеса

"Схему" в Одесі організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів / ©
СБУ викрила нові схеми ухилянтів

Дніпро

У місті викрили трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів / ©
СБУ викрила нові схеми ухилянтів

"За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували ще одного російського окупанта, який катував мирних мешканців під час захоплення Харківщини.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
157
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація