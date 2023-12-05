СБУ викрила три нові схеми для ухилянтів: затримано керівника районного військкомату

Він переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

Служба безпеки України викрила три нові схеми ухилянтів. Серед затриманих – керівник районного військкомату.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, вдалося затримати в різних регіонах організаторів нелегальних трафіків. Вони за гроші пропонували потенційним призовникам виїхати до Євросоюзу на підставі підроблених документів і таким чином уникнути мобілізації.

Вартість таких "послуг" оцінювали від 5 до 12 тисяч американських доларів, залежно від регіону, терміновості втечі та "об’єму гаманця" у клієнта.

Львівщина

На Львівщині військова контррозвідка СБУ затримала керівника одного з районних військкоматів, який переправляв ухилянтів за кордон як перевізників гуманітарних вантажів для ЗСУ.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів

"Використовуючи власні зв’язки, посадовець вносив персональні дані військовозобов’язаних до інформаційної системи «Шлях» як професійних водіїв міжнародних рейсів", - йдеться в повідомленні.

Одеса

"Схему" в Одесі організував місцевий житель, який продавав ухилянтам висновки військово-лікарської комісії про фейкову непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділок використовував спільників у військкоматі та серед посадовців ВЛК.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів

Дніпро

У місті викрили трьох учасників злочинної групи, які продавали ухилянтам підроблені довідки про непридатність до служби за станом здоров’я. Для виготовлення фальшивок ділки використовували власні зв’язки в одному з місцевих військкоматів обласного центру.

СБУ викрила нові схеми ухилянтів

"За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, українські правоохоронці ідентифікували ще одного російського окупанта, який катував мирних мешканців під час захоплення Харківщини.

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