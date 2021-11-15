СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному

СБУ викрила три великі мережі COVID-аферистів у Києві, Львові та Рівному

Вони встигли "обслужити" понад 10 тисяч осіб.

Співробітники Служби безпеки України викрили три великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів.

Як повідомляє пресцентр СБУ, діяльність зловмисників зупинили у Києві, на Львівщині та Рівненщині.

Зазначається, що клієнтська база лише київського "осередку" фальсифікаторів сягала 6 тис. осіб, а дохід - майже 10 млн грн.

"У Києві понад пів року діяли 3 об'єднані у мережу центри із виготовлення підроблених медичних документів про вакцинацію від COVID-19 та довідок про результати ПЛР-тестів", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що мережу організував громадянин однієї з європейських країн. Він залучив до протиправної діяльності: власників українських туристичних агенцій, які поповнювали "клієнтську базу", лікарів, що вносили недостовірні відомості про вакцинацію до медичних баз даних, громадян України, які виготовляли підроблені документи.

Масове "виробництво" підробок мало широкий спектр "послуг". Окрім внутрішніх та міжнародних сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 зловмисники виготовляли підроблені COVID-документи, нібито видані державними органами й медичними установами інших держав.

За даними слідства, більшість підробок ‒ це довідки про негативний ПЛР-тест, вартість яких становила у середньому 700-800 грн. Міжнародне свідоцтво про вакцинацію коштувало 3000 грн, а внесення відомостей про вакцинацію до баз даних без її проведення - 10 тисяч грн.

Наразі іноземця, організатора схеми, затримано, йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Його спільникам також готуються підозри.

На Львівщині СБУ викрила міжнародну групу осіб на масштабних махінаціях із даними про вакцинацію від COVID-19. Правоохоронці встановили, що один із організаторів оборудки координував дії зловмисників, перебуваючи на території однієї із сусідніх європейських країн.

За даними слідства, мешканці Львова та області підробляли "документи" про вакцинацію протягом 4 місяців. Вони залучили до "справи" медпрацівників, які вносили персональні дані "клієнтів" в електронну систему охорони здоров’я "eHealth". Вартість підробленого міжнародного COVID-сертифікату становила 250€, внутрішнього - 1800-2000 гривень.

Щодня ділки виготовляли по 10-15 підробок і "заробляли" на цьому понад пів мільйона гривень щомісяця. Наразі організатору та двом його спільникам повідомлено про підозру у вчиненні злочинів за ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

COVID-махінації на Рівненщині, за матеріалами слідства, організували двоє мешканців м. Дубно, які не мали жодного відношення до медицини. Зловмисники виготовляли підроблені документи з використанням справжніх реквізитів ліцензованих лікарів та медичних закладів України. "Клієнтів" шукали через спеціально створені групи в одній із популярних соціальних мереж, а готові "медичні документи" надсилали замовникам через поштові сервіси у всі регіони України.

Вартість підробки коливалася від 3 до 4 тисяч гривень, залежно від терміновості її виготовлення. Після звірки даних "замовники" переказували обумовлену суму на банківські картки зловмисників.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 358 (підроблення, збут чи використання документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для виявлення всіх причетних до схеми осіб.

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